Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit Rollerfahrerin in Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am Vormittag des 12.11.19 kam es gegen 09:30 Uhr an der Stahlwerkstraße in Augustfehn zu einem Verkehrsunfall mit einer 16-jährigen Rollerfahrerin. Das Mädchen wollte vom Friedensweg kommend nach rechts in die Stahlwerkstraße in Richtung Ortsmitte einbiegen. Als sie dies tat, fuhr plötzlich ein schwarzer Pkw mit hoher Geschwindigkeit so dicht an dem Mädchen vorbei, dass diese ihr Gleichgewicht verlor, zu Fall kam und sich verletzte. Der Roller wurde leicht beschädigt. Der in Richtung Augustfehn-Ortsmitte weiterfahrende Pkw soll zuvor die Ampel in Höhe der Geometer-Wöbken-Brücke bei 'rot' passiert haben. Um den Vorfall hat sich der/die Pkw-Fahrer/in nicht gekümmert. In Höhe der Friedenskirche soll ein weiterer Pkw-Fahrer, der vom Parkplatz der Kirche in Richtung Ortsmitte fahren wollte, auf den Wagen aufmerksam geworden sein und diesen 'angehupt' haben. Das nach den jetzigen Erkenntnissen leicht verletzte Mädchen hat sich später noch in ärztliche Behandlung begeben müssen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw (schwarz mit WST-Kennzeichen) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistaion in Augustfehn unter 04489-1439 zu melden.

