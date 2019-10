Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Trier (ots)

In den Abendstunden des 01.10.2019 befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B51 in Richtung Trier. In Höhe des Parkplatzes der Fachhochschule geriet der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch das Fahrzeug wieder auf die korrekte Fahrspur zurück zu steuern verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er schließlich von der Fahrbahn abkam und mit dem dortigen Zaun kollidierte. Der allein im Fahrzeug befindliche Unfallverursacher wurde durch den Unfall nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

