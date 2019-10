Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Konz (ots)

Am Dienstag, dem 01.10.2019,gegen 21:00 Uhr, kam es in Konz, Konzerbrück, zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein aus Konz-Könen in Richtung Stadtmitte fahrender Pkw kollidierte beim Abbiegen nach links in die Einmündung nach Wasserliesch mit einem entgegenkommenden Pkw. Der alleinige Insasse des abbiegenden Pkw blieb unverletzt, die drei Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren das DRK Konz, die Berufsfeuerwehr Trier und die Polizei Saarburg.

