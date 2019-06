Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Steinwenden/Niedermohr, Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplätzen

Steinwenden/Niedermohr (ots)

In der Nacht zu Montag parkten zwei Lkw-Fahrer ihre Lastzüge an der A62 auf den Parkplätzen "Am Heidekornrech" und "Katzenbacher Höhe" um ihre vorgeschriebene Ruhepause einzulegen. Vor der Weiterfahrt am frühen Morgen bemerkten beide, dass aus den Tanks ihrer Fahrzeuge insgesamt 500 Liter Diesel abgezapft wurde. Durch das gewaltsame Öffnen der Tankbehälter entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 900 Euro. Bei dem Diebstahl wurden beide Parkplätze erheblich mit ausgelaufenem Kraftstoff verunreinigt. Diese mussten durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

