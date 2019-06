Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Balkonbrand an Mehrfamilienhaus

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Neugasse hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23:00 Uhr, auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Bei einer leerstehenden Wohnung war die hölzerne Balkonverkleidung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wodurch in der Folge auch ein Fenster zu Bruch ging. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Winnweiler gelöscht werden, bevor dieses auf das Dach übergreifen konnte. Alle Hausbewohner hatten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen und konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

