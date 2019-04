Polizei Düren

POL-DN: Autoaufbrecher auf frischer Tat gefasst

Düren (ots)

Kopfüber hing ein Autoaufbrecher in einem Pkw, als die Polizei ihn erwischte und vorläufig festnahm. Ein Zeuge hatte den richtigen Riecher gehabt und die Beamten verständigt.

Kurz nach 09:00 Uhr am Freitagmorgen wurde ein Dürener auf dem Parkplatz an der Lagerstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Der Angesprochene gab die gewünschte Auskunft und bemerkte dabei einen Schraubendreher, den der Fremde versteckt hielt. Als dieser sich weiter über den Parkplatz bewegte und sich augenscheinlich an einem der dort geparkten Wagen zu schaffen machen wollte, wählte der Zeuge den Notruf. Als die Polizeibeamten ankamen, beugte sich der Täter gerade in das fremde Fahrzeug, an dem er unmittelbar zuvor eine Seitenscheibe aufgehebelt hatte.

Es handelte sich um einen 34-jährigen Dürener, der sich derzeit ohne festen Wohnsitz im Stadtgebiet aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen und gestand die Tat im Laufe der Vernehmung. Außerdem gab er an, am Vortag zwei Fahrräder geklaut zu haben. Die Tatbeute aus dem aufgebrochenen Fahrzeug sowie weiteres, zunächst nicht zuzuordnendes Diebesgut wurden sichergestellt. Der Dürener wird nun einem Haftrichter vorgeführt

