Polizei Düren

POL-DN: Pkw bringt 18-jährigen Radfahrer zu Fall - Zeugen gesucht

Heimbach (ots)

Am Kreisverkehr zwischen Hasenfeld und Heimbach touchierte am Sonntagmorgen ein Autofahrer einen Fahrradfahrer, der dadurch stürzte. Der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:20 Uhr war der 18 Jahre alte Mann aus Heimbach auf der Hasenfelder Straße aus Hasenfeld in Richtung Heimbach unterwegs. Etwa auf Höhe des Kreisverkehrs setzte ein hinter ihm fahrendes Auto zum Überholen an. Dabei berührte der Wagen den Lenker des Radfahrers und brachte ihn so zu Fall. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens hielt nicht an, sondern setzte die Fahrt fort.

Aus einem nahegelegenen Imbiss eilten Helfer heran, die dem Verletzten hoch halfen. Er verständigte dann einen Arbeitskollegen, der ihn zur Behandlung ins Krankenhaus brachte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, speziell die Personen, die dem jungen Mann geholfen haben, werden gebeten sich unter der Nummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

