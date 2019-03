POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Zu tief ins Glas geschaut

Polizeibeamte führten am Mittwoch, um circa 1 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 59-jährigen Fahrer eines Mazdas in der Straße Am Zollstock in Bretzfeld durch. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,5 Promille. Der 59-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutentprobe in ein Krankenhaus begleiten. Nicht nur mit einer Anzeige muss er nun rechnen, sondern auch mit einem Fahrverbot.

Neuenstein: Unfall mit drei Lkws - Rettungsgasse

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkws kam es am Dienstag, um circa 9.30 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Anschlussstelle Neuenstein. Aufgrund von stockendem Verkehr kam es auf dieser Strecke zu einem Stau. Der 27-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine übersah vermutlich das Stauende und fuhr auf der rechten Spur ungebremst auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 52-Jährigen auf. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein dritter Lkw beschädigt, welcher zu dieser Zeit den mittleren Fahrstreifen befuhr. Der 27-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Einsatzkräfte hatten Schwierigkeiten zeitnah an die Unfallstelle zu gelangen, da Verkehrsteilnehmer teilweise keine Rettungsgasse bildeten. Durch die Polizei wurden insgesamt 16 Verstöße geahndet. Zudem überholten 37 Verkehrsteilnehmer trotz Überholverbot. Die Betroffenen müssen mit Bußgeldern rechnen.

