POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Folgenreich war ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Landstraße bei Wertheim-Bettingen. Eine 40-Jährige wollte mit ihrem Renault von Wertheim aus kommend nach links in die L 617 abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine aus Richtung Autobahn auf der Landstraße entgegenkommende 26-jährige Opel-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dieser war so heftig, dass alle drei Fahrzeuginsassen, beide Fahrerinnen und ein im Renault mitfahrendes 2 Jahre altes Kleinkind schwer verletzt wurden. Der Renault wurde zudem auf einen wartenden BMW geschleudert. Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 14.000 Euro. Durch den Unfall kam es bis gegen 11.45 Uhr zur Verkehrsbeeinträchtigungen.

