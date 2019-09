Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Heidener lässt "falschen Polizisten" abblitzen

Heiden (ots)

Richtig reagiert hat ein 78-jähriger Heidener auf den Anruf eines Betrügers. Der Gauner hatte es am Dienstag mit der Masche des "Falschen Polizisten" probiert. Die Geschichte, die er dem Heidener auftischte: In der Nachbarschaft sei es zu einem Überfall gekommen, der geflüchtete Täter habe einen Notizblock verloren - darauf habe der Name des 78-Jährigen gestanden. Dieser konterte, dass er die Polizei gerne zurückrufen wolle. Mit dieser Antwort war aus Sicht des Kriminellen das Gespräch beendet: Der Unbekannte legte auf.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Form des telefonischen Trickbetrugs. Die Täter gehen im Grundsatz immer in der gleichen Art und Weise vor: Sie versuchen, ein bedrohliches Szenario zu entwickeln und warnen deshalb vor Einbrechern. Die Betrüger haben aber alles andere im Sinn als den Schutz des Eigentums ihrer Opfer: Sie zielen stets darauf ab, an das Geld oder die Wertsachen der Angerufenen heranzukommen. Die Polizei empfiehlt, derartige Gespräche umgehend zu beenden und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen.

