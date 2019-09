Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen zwei Autos gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

An zwei parkenden Wagen ist ein Unbekannter am Dienstagabend in Bocholt entlang geschrammt. Dabei entstand an einem schwarzen Skoda und einem weißen Hyundai ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.200 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge hatten an der Askanenstraße gestanden, wo es zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht zu dem Unfall kam. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell