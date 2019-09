Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Mittwoch in Ahaus-Alstätte gekommen ist. Eine 54-Jährige befuhr gegen 10.50 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Brinkerhook aus Richtung Niederlande kommend. Die Ahauserin wollte eine Kreuzung mit einem anderen Wirtschaftsweg geradeaus queren. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug eines 23-jährigen Ahausers zusammen, der in Fahrtrichtung der Ahauserin von links kommend in die Kreuzung einfuhr.

