POL-CUX: Unfall unter Drogen und Alkohol ++ Plötzlicher Regenschauer überrascht Autofahrer

Unfall unter Drogen und Alkohol

Land Hadeln. In der vergangenen Nacht (09.09.2019, gegen 01.00 Uhr) verursachte ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich einen Verkehrsunfall in Belum. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von deutlich über 1 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er war mit seinem VW Golf unterwegs in Richtung Cuxhaven, als er in einer Linkskurve er die Kontrolle über seinen PKW verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW durchbrach einen Gartenzaun und kam im Vorgarten eines Anwohners zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Gegen den 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Plötzlicher Regenschauer überrascht Autofahrer

Hagen. Wegen eines plötzlichen Regenschauers kam es gestern (08.09.2019) gegen 17 Uhr auf der A27 im Bereich Hagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger aus dem Kreis Osterholz war mit seinem Audi unterwegs in Richtung Bremen, als der Regen einsetzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und der PKW schleuderte über die nasse Fahrbahn gegen die Seitenschutzplanke. Der 26-jährige kam mit dem Schrecken davon, sein PKW war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 7.500 Euro.

