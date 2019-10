Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Fahrfehler führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Beim Rückwärtsfahren aus einem Betriebsgelände an der Königsberger Straße hat eine 81-jährige Autofahrerin am Montag gegen 17:10 Uhr ihren Renault zu stark beschleunigt. Gleichzeitig lenkte sie zu stark ein und drehte sich daraufhin mit ihrem Auto dreimal im Kreis, bevor sie gegen das Zufahrtstor des Betriebs prallte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die 81-Jährige augenscheinlich nicht mehr fahrtauglich war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ihr Führerschein bechlagnahmt.

