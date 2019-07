Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Altpapier brannte

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Am Sonntag (23.30 Uhr) brannte in der Mühlengasse ein Altpapierhaufen. Bei der Brandörtlichkeit handelte es sich um den zentralen Platz in Iversheim.

Mehrmals im Jahr wird in der kompletten Ortslage Papier und Kartonage gesammelt. Dazu stehen an der Örtlichkeit dann große Container. Dieses Mal wurde mehr abgegeben, so dass ca. fünf Kubikmeter Papier an einem Baum neben den Containern lagen. Diese fünf Kubikmeter Papier wurden von einem Unbekannten angezündet. Eine Selbstentzündung erscheint unwahrscheinlich.

Ein Zeuge erkannte auf seinem Heimweg das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr. Durch das Brandgeschehen wurden ein über 60 Jahre alter, großer Baum und eine Sitzbank stark beschädigt.

Auch der Verlust des Papieres stellt einen wirtschaftlichen Schaden dar, weil das Papier/die Kartonage an umliegende Papierfabriken veräußert wird und dass daraus resultierende Geld in soziale/karitative Zwecke der Dorfgemeinschaft fließt.

Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen hinsichtlich einer vorsätzlichen Brandstiftung wurden aufgenommen.

