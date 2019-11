Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubüberfalls +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem versuchten Raubüberfall vom Sonntag, dem 10. November 2019, machen können.

Die 29-Jährige Oldenburgerin ging gegen 21:00 Uhr mit ihrem Hund am Oldenburger Kennedyteich, in Höhe des Steges, spazieren, als plötzlich ein Mann von hinten seinen Arm um ihren Hals legte. Der Unbekannte tastete dann mit der anderen Hand ihre Jackentaschen nach Wertsachen ab. Als der Täter nach dem bellenden Hund der Oldenburgerin trat, wehrte sie sich. Die Oldenburgerin konnte sich so aus dem Griff des Täters befreien. Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute in Richtung der Kennedystraße.

Nach Angaben des Opfers soll es sich bei dem Räuber um einen ca. 180 cm großen Mann mit Dreitagebart handeln. Er sei komplett dunkel, mit einem Kapuzenpullover und einem Basecap, bekleidet gewesen. Der Täter soll südländisch aussehen und wird als ca. 30 Jahre alt beschrieben. Der Unbekannte habe außerdem eine sportliche, kräftige Figur und eine raue Stimme.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten Raubes aufgenommen. Zeugenhinweise zu der Tat oder zu dem möglichen Täter werden unter der Telefonnummer 0441/7904115 entgegengenommen. (1346539)

