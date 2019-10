Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Täter nach Vandalismus an Straßenbaustelle ermittelt

Herzlake (ots)

Nachdem es in der Nacht zum Freitag, 20. September, in Herzlake zu mehreren Straftaten in Form von Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen ist, konnten die Täter nun ermittelt werden. Wie sich herausstellte, sind drei 16-, 17, und 18-jährige junge Männer aus Herzlake für die Taten verantwortlich. Sie hatten an der Einmündung der Zuckerstraße zur Löninger Straße ein großflächiges Graffito in Form eines männlichen Geschlechtsteiles auf neue Teerdecke gesprüht. Die Farbe hat sich so stark in den Fahrbahnbelag geätzt, dass dieser nicht gereinigt werden kann. Darüber hinaus stießen sie eine DIXI-Toilette um und entwendeten Absperrmaterial. Nach einem Aufruf über die sozialen Medien hatten sich Zeugen bei der Polizei Herzlake gemeldet und den entscheiden Hinweis gegeben.

