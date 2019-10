Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sachbeschädigungen an Schulen

Papenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter unter anderem die Fassade des Gymnasiums an der Russellstraße sowie eine Hauswand und die Pflasterung der Realschule an der Kleiststraße mit Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden an beiden Schulen beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

