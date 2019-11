Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Häufung von betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte + Warnhinweise der Polizei +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen beiden Tagen (12. und 13. November 2019) wurden der Polizei Oldenburg erneut mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen gemeldet, bei denen sich die Täter als Polizeibeamte ausgaben. Bislang wurden mehr als 15 Fälle zur Anzeige gebracht.

Am Telefon gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus. Die Anrufer gaben dabei an, dass gerade eine Personengruppe kontrolliert worden sei. Bei diesen Personen soll ein Notizbuch aufgefunden worden sein, in dem der Name und die Adresse der Angerufenen stehen würden. Die Täter versuchen so Angst und Unsicherheit bei den meist älteren Mitmenschen hervorzurufen. Anschließend wurden die Angerufenen durch eine geschickte Gesprächsführung nach Wertgegenständen, Vermögensverhältnissen und Details zu ihren Bankkonten befragt.

In dieser und in ähnlicher Form wiederholten sich die Anrufe auch bei anderen Geschädigten. Glücklicherweise wurde in vielen Fällen sofort aufgelegt und die örtliche Polizeidienststelle informiert.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle nochmal zum Anlass, auf die Gefahren dieser Betrugsmasche hinzuweisen. Wir empfehlen Ihnen in diesem Zusammenhang:

- Wenn die Polizei bei Ihnen anruft, wird niemals die Rufnummer "110" auf dem Display erscheinen; hierbei handelt es sich um das sogenannte "Call-ID- Spoofing" womit es den Tätern möglich ist, ihre wahre Rufnummer zu verschleiern und eine falsche Identität vorzutäuschen. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertsachen bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Vereinbaren Sie niemals ein Treffen oder hinterlegen irgendwelche (Wert-)Gegenstände. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzten, sondern legen Sie einfach auf. Falls möglich, notieren Sie die angezeigte Rufnummer und kontaktieren anschließend die örtliche Polizeidienststelle. - Lassen sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, auch wenn diese versuchen Sie durch ihr starkes Auftreten einzuschüchtern. - Erzählen Sie Ihren Kindern und/oder anderen Vertrauten von etwaigen Anrufen.

Weitere Hinweise finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ In den Polizeidienststellen in Oldenburg und im Ammerland sind außerdem Tischaufsteller mit wichtigen Warn- und Verhaltenshinweisen hinterlegt. Diese sollten zum Beispiel vor das Festnetztelefon gestellt werden. So werden die Angerufenen bei etwaigen Telefongesprächen daran erinnert, skeptisch zu bleiben und die Gespräche kritisch zu hinterfragen.

