Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Lienen (ots)

Auf der Straße Holperdorp in Lienen ist am Dienstagabend (08.10.2019) ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades verunglückt. Der Jugendliche aus Lienen war gegen 18.20 Uhr in Richtung Bad Iburg unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

