Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Montagvormittag (30.09.) ist an der Rheiner Straße, Höhe Haus Nummer 87, ein grauer Mercedes A-Klasse angefahren worden. Der Mercedes war in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12.05 Uhr, in Fahrtrichtung Innenstadt, am Straßenrand abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und verlor dabei die Kunststoffabdeckung des Außenspiegels. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtige Fahrzeug um einen Ford Focus, Baujahr 1998 bis 2004, handeln dürfte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem flüchtigen Ford machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell