Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeuge aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei hat nach vier Fahrzeugaufbrüchen die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, denen am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (08.10.2019) im westlichen Stadtgebiet verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Die Autoknacker waren an der Gravenhorster Straße, am Merschweg, an der Feldstraße und In der Westfeldmark unterwegs. Die Unbekannten brachen auf verschiedene Weise BMW-Fahrzeuge auf und stiegen dann in die Innenräume ein. In den Wagen bauten sie die Lenkräder und auch Command-Systeme aus und nahmen sie mit. Der Wert der Beute liegt jeweils im vierstelligen Eurobereich. Auch die angerichteten Sachschäden sind nicht unerheblich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

