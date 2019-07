Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin übersieht Radfahrerin: leicht verletzt

Kempen: (ots)

Eine 22-jährige Radfahrerin aus Kempen wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Wambrechiesstraße am Donnerstag um 21:15 Uhr leicht verletzt. Eine 31-jährige Autofahrerin aus Kempen befuhr die Wambrechistraße in Richtung Möhlenring, in den sie nach links einbiegen wollte. Nach eigenen Angaben hielt sie am dortigen Stopptzeichen und übersah beim Anfahren die von links kommende Radlerin./ah (790)

