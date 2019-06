Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an KFZ ***Zeugen gesucht***

Kleinholbach (ots)

In der Nacht vom 21. auf 22.06.2019 kam es in Kleinholbach, in der Bornstraße zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand geparkten Opel Vivaro (Transporter). Unbekannte beschädigten mit einem Stein das Fahrzeug nicht unerheblich. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Tel. 02602/92260 an die Polizei Montabaur.

