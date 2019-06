Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trickdiebstahl

Diez (ots)

In einem Geschäft in der Innenstadt kam es am Mittwoch, 19.06.2019, gegen 12:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl. Hierbei wollte eine bislang unbekannte männliche Person eine Goldmünze veräußern. Nach dem diese Person den Erlös erhalten hatte, tauschte sie unbemerkt die Münze gegen ein Duplikat aus und flüchtete. Dem Geschäft ist ein hoher Schaden entstanden. Zur Täterbeschreibung: Ca. 40 Jahre, südländisches Aussehen, akzentfreies deutsch, Glatze, ca. 100 kg, ca. 175cm. Wer kann Angaben zu einer solchen Person zum Tatzeitpunkt in Diez machen? Mitteilung bitte an die PI Diez, 06432/6010.

