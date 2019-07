Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Nagelfalle unter Spielgerüst in Kindertagesstätte entdeckt: Das hätte schlimm enden können! Die Kripo bittet um Hinweise.

Grefrath: (ots)

Was soll das? Die Kripo tappt bisher im Dunkeln, was sich die Täter wohl dabei gedacht haben mögen. Die Tat war zudem gut vorbereitet, so dass ein spontaner Anfall fehlgeleiteter Langeweile eher nicht wahrscheinlich ist. Im Laufe des Donnerstags wurde bei der Polizei ein Fall angezeigt, der für die Kinder einer Kindertagesstätte auf der Vinkrather Straße durchaus sehr schmerzhaft hätte enden können. Bereits am Mittwochmorgen hatte eine Mitarbeiterin der Kita unter einem Spielgerüst platziert eine Nagelfalle aufgefunden. Glücklicherweise war die Erzieherin von ihren spielenden Schützlingen auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden, bevor etwas passiert war.

Etwa fünf Meter vom Zaun des Geländes auf der Straße Am Gröningskreuz befand sich die auf dem Foto abgebildete Konstruktion bestehend aus sieben etwa 8 cm langen Nägeln. Diese Nägel waren mit Hilfe eines Blätterstapels als Standfuß so drappiert, dass sie nach oben ragten und so zu Verletzungen hätten führen können. Möglicherweise stammte der Blätterstandfuß von der Hecke, die das Außengelände der KiTa umgibt. Die Kripo fragt: Wer hat zwischen Dienstag 16:30 Uhr und Mittwoch 01:15 Uhr rund um die Kindertagesstätte Beobachtungen gemacht, die mit dem Fund in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sonstige Hinweise auf die Tatverdächtigen oder deren Motivation geben? Die Polizei bittet um besondere Wachsamkeit auf Spielplätzen und Meldung verdächtiger Funde oder Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (789)

