Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen (ots)

Am Donnerstag (03.10.2019), um 12.50 Uhr, befuhr ein weißes BMW Cabrio mit schwarzem Verdeck die Straße Zum Thie in Richtung Marktstraße. Unmittelbar hinter der Einmündung Gartenstiege kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, an dem die Rinde beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen beschreiben den Fahrer als 30 bis 40-jährigen Mann, der einen südländischen Teint hatte. Er hatte schwarzes Haar, war leicht untersetzt und trug einen grauweißen Pullover. An dem Pkw waren keine Kennzeichen montiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen weitere Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell