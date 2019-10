Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Montagvormittag (07.10.), in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, ist auf dem Parkplatz am Wilhelmsplatz ein schwarzer Ford S-Max angefahren worden. Der Sachschaden hinten rechts am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. An dem beschädigten Ford wurde rote Fremdfarbe gesichert, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Polizei Steinfurt

