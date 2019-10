Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Trunkenheitsfahrt

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntagmorgen (06.10.2019), um 06.40 Uhr, war ein Autofahrer auf der Rheiner Straße von Ibbenbüren in Richtung Hörstel unterwegs. Unmittelbar nach dem Abbiegen nach rechts auf die Talstraße kam er den Spuren zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet in den Straßengraben und landete dann in der Hecke eines angrenzenden Grundstücks. Zum Unfallort wurden ein Rettungswagen und die Polizei entsandt. Der leicht verletzte Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Zuvor war ihm eine Blutprobe entnommen worden, da ein Alkoholtest positiv verlaufen war. Da der Unfallwagen noch Schäden eines anderen Unfalls aufwies, wurde die von ihm vermutlich benutzte Fahrstrecke abgefahren. Dabei konnten an der Alten Bockradener Straße Schäden an einem Leitpfosten und an einem Verkehrsschild festgestellt werden. Diese passten zu den Schäden am Auto. Der PKW sowie der Führerschein des 26-Jährigen wurden sichergestellt.

