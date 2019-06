Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturm sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schermbeck (ots)

Anwohner der Straße "Tiefer Weg" meldeten der Leitstelle gegen 11:13 Uhr lose Äste, welche drohten auf die Straße zu fallen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte (Löschzug Schermbeck) an mehreren Bäumen lose Äste fest. Zudem wurde festgestellt, dass teilweise das Wurzelwerk an einigen Bäumen unterspühlt war. Da auch immer wieder heftige Windböen an der Einsatzstelle aufkamen, wurde, aufgrund des Eigenschutztes der Einsatzkräfte in Absprache mit der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes und der Polizei, die Straße komplett gesperrt. Hierzu wurden die Kräfte des Löschzuges Altschermbeck telefonisch alarmiert. Diese holten mit einem Gerätewagen-Logistik am Bauhofen Sperrbaken ab und sperrten sodann die Straße.

Der Löschzug Schermbeck fuhr daraufhin zu einem Folgeeinsatz. Um die Gefahrenbäume wird sich nach den Feiertagen eine Fachfirma kümmern. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 13:07 Uhr

