Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg: Suche nach 12-jähriger Vermisster erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Die Suchmaßnahmen nach der 12-jährigen Lena C., die seit dem 23. Dezember 2019 aus Bietigheim-Bissingen vermisst war, sind erfolgreich verlaufen. Nach einem am Montag veröffentlichten Fahndungsaufruf wurde das Mädchen nach Zeugenhinweisen am Dienstagabend von der Polizei wohlbehalten in Obhut genommen.

