Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Ein Leichtverletzter bei Kollision zwischen zwei Pkws

Freiburg (ots)

Bei einer Kollision zwischen zwei Pkws wurde am Mittwoch, 15.01.2020, auf der L 165a bei Lottstetten ein Autofahrer leicht verletzt. Gegen 11:00 Uhr hatte ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Absicht, die Landstraße nach links in Richtung der B 27 zu verlassen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 53-jährigen Mannes. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 15000 Euro.

