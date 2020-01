Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Brand in einer Tiefgarage

Zeugenaufruf

Am Samstag, 11.01.2020, gegen 00:55 Uhr, wurde ein Brand in einer Tiefgarage in der Wirthstraße gemeldet. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen (Presse-Erstmeldung vom 11.01.2020).

Der Brandort wurde zwischenzeitlich von einem Gutachter besichtigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheidet eine technische Ursache aus. Die Kriminalpolizei geht dem Verdacht einer Brandstiftung nach. Die Tiefgarage kann bis zum Abschluss weiterer kriminaltechnischer Maßnahmen und bautechnischer Überprüfungen noch nicht freigegeben werden.

Zeugenaufruf: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.01.2020) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Gebäudekomplexes in der Wirthstraße 2-12 beobachet? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

