Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Sieverdingen: Explosion an Fahrzeug

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.12.2019 Nr. 1

22.12 / Explosion an Fahrzeug

Sieverdingen: In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.15 Uhr kam es auf einem von mehreren Parteien bewohnten Anwesen im Walsroder Ortsteil Sieverdingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion an einem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Auf dem Grundstück wohnt unter anderem die Bürgermeisterin von Walsrode. Ob die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde, es einen Zusammenhang mit dem politischen Amt gibt oder sonstige Gründe vorliegen bestimmt aktuell die Ermittlungen der Polizei. Beamte des Erkennungsdienstes und des Staatsschutzes der Polizeiinspektion Heidekreis haben vor Ort die Arbeit aufgenommen. "Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen", so ein Polizeisprecher. "Zunächst konzentrieren wir uns auf die Spurensuche, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, was die Explosion ausgelöst hat." Hinweise, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

