Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Scheibe hält Steinwürfen stand; Munster:Einbrecher scheitern an Haustür.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.12.2019 Nr. 1

17.12 / Scheibe hält Steinwürfen stand

Schwarmstedt: In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte mittels Steinwürfen die Fensterscheibe eines Telefonladens in der Straße Mönkeberg einzuwerfen. Die Scheibe wurde beschädigt, hielt jedoch stand, so dass sie nicht in das Geschäft gelangten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt, Tel.: 05071/800350, zu melden.

18.12 / Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Munster: In der Zeit zwischen 09:30 und 14:00 Uhr versuchten Unbekannte die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße aufzuhebeln. Das Eindringen misslang. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Polizei in Munster bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05192/9600.

