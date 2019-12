Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Unbekannte bei Diebstahl überrascht; Munster: Stroh und Heu auf Anhänger angesteckt; Bispingen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf B 209

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.12.2019 Nr. 1

15.12 / Unbekannte bei Diebstahl überrascht

Buchholz/A.: Unbekannte versuchten am Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr von einem Betriebsgelände in Buchholz/A. vier Lkw-Reifen zu entwenden. Dabei wurden sie gestört, flüchteten und ließen das Stehlgut zurück.

15.12 / Stroh und Heu auf Anhänger angesteckt

Munster: Unbekannte begaben sich am frühen Sonntagmorgen auf ein Grundstück am Ahornweg, verschafften sich Zugang zu einem Wohnwagen und entwendeten eine Flasche Rum. Diese wurde vermutlich als Brandbeschleuniger benutzt, um auf dem Grundstück einen mit Stroh und Heu beladenen Anhänger in Brand zu setzen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

15.12 / Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf B 209

Bispingen: Die Polizei Munster sucht einen Zeugen zu dem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 21.10 Uhr auf der B 209, Töpinger Kreuz in Richtung Lüneburg ereignet hat. Eine Autofahrerin wollte ein Wendemanöver durchführen und fuhr dazu zunächst nach rechts, um dann nach links über die Gegenfahrbahn zu Wenden. Ein direkt nachfolgender Pkw konnte ausweichen. Der darauffolgende Pkw kollidierte frontal mit der Fahrerseite des im Wendemanöver befindlichen Fahrzeugs. Die Polizei Munster bittet den Fahrer, der ausweichen konnte, sich unter 05192/9600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell