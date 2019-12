Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Vier Wohnhauseinbrüche 2. Drei Fahrten unter Einfluss 3. Walsrode, Trunkenheitsfahrten

Heidekreis (ots)

1. Vier Wohnhauseinbrüche:

Soltau, Bispingen sowie Ostenholz und Dorfmark

Am frühen Samstagabend, bzw. am späten Nachmittag, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu insgesamt vier Wohnhäusern im Landkreis. In Soltau, in der Bürgermeister-Schultz-Straße und in Bispingen, Vor den Höfen, wurden Terrassentüren aufgehebelt. In Ostenholz und in Dorfmark gelang der Einstieg durch Einschlagen einer verglasten Terrassentür, bzw. Aufhebeln eines Fensters. In allen Fällen wurden die Wohnungen durchsucht und Diebesgut, u.a. Schmuck, entwendet.

2. Drei Fahrten unter Einfluss:

Neuenkirchen, Wietzendorf, Schneverdingen

In der Freitagnacht wurde in Neuenkirchen ein 49-jähriger Einwohner mit 1,13 Promille Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen. In Wietzendorf traf die nächtliche Polizeikontrolle einen 21-jährigen Einwohner, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Pkw führte. In Schneverdingen wurde ein ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender 57-jähriger Einwohner am Samstagmittag seinen Pkw fahrend festgestellt. Bei den Dreien wurde die Weiterfahrt untersagt. Blutentnahmen wurden durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Bierde, Sachbeschädigung an Briefkasten:

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutl. mit Feuerwerkskörpern einen Briefkasten im Ortsteil Bierde. Durch die Explosion wurden im Briefkasten vorhandene Briefe zum Teil vollkommen zerstört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 05161-984480

4. Walsrode, Trunkenheitsfahrten:

Am Samstag gegen 04:40 Uhr, konnte durch eine Streife der Polizei ein 31jähriger aus Hodenhagen festgestellt werden, der mit seinem Pkw beim Abbiegen auf den Gehweg abkam. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer (2,24 Promille), deutlich alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am frühen Samstagmorgen konnte ein 20-jähriger aus Walsrode auf einem Roller angehalten werden für den er keinen Führerschein besaß. Zusätzlich war der junge Fahrzeugführer noch mit 0,68 Promille alkoholisiert. Ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und 24a StVG wurde eingeleitet.

5. Schwarmstedt, Pkw-Kontrolle:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte am Samstagabend ein Pkw ohne jegliche Kennzeichen festgestellt werden. Im weiteren Verlauf kam dann noch heraus, dass der Pkw nicht versichert war und der 44-jährige polnische Staatsbürger keinen Führerschein hatte.

