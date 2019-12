Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: In Lagerhalle eingebrochen; Walsrode: Einbrecher stehlen Bargeld; Benefeld: 1,72 Promille und andere Verstöße

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.12.2019 Nr. 1

10.12 / In Lagerhalle eingebrochen

Bispingen: Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle an der Hützeler Straße ein und entwendeten Werkzeug und einen Freischneider. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

11.12 / Einbrecher stehlen Bargeld

Walsrode: Nachdem Unbekannte über ein Fenster in ein Haus am Bismarkring eingestiegen waren, durchsuchten sie es und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.30 und 19.15 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

11.12 / 1,72 Promille und andere Verstöße

Benefeld: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr im Bereich der Cordinger Straße in Benefeld einen Pkw-Fahrer aus Visselhövede. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil es unmittelbar vor dem Zivilstreifenwagen auf die Straße einbog und zudem beide Plaketten des Kennzeichens abgekratzt waren. Der 49jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Da er nach Alkohol roch, ließen ihn die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,72 Promille. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht nur nicht zugelassen war, sondern die angebrachten Kennzeichen gar nicht zu dem benutzten Fahrzeug gehörten, sondern zuletzt für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Beamten leitete Strafverfahren wegen Trunkenheit, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ein.

