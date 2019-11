Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel vom 28.11.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht in Varel- Zeugenaufruf

Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.10 Uhr auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heidenreich-Str. 9-11 ein PKV Volvo durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Es soll sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen silbernen Ford Focus gehandelt haben. Fahrzeugführerin soll eine Frau gewesen sein. Diese entfernte sich von der Unfallstelle ohne Angaben zu ihrer Beteiligung zu machen. Zeugen, die diesem Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell