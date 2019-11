Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Jever - Der Täter wollte mit der entwendeten War flüchten, wurde von Mitarbeitern des Marktes verfolgt und konnte gefasst werden

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am Dienstagnachmittag, 26.11.2019, kam es gegen 15:30 Uhr in der Mühlenstraße beim dortigen Verbrauchermarkt zu einem Diebstahl. Der 36-jährige männliche Täter steckte u.a. Tabak und alkoholische Getränke in seinen Rucksack.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er von einem Mitarbeiter über eine Kamera beobachtet. Zwei Mitarbeiter verfolgten daraufhin den mit einem Fahrrad flüchtigen Täter mit einem Pkw, der in unmittelbarer Nähe von den Mitarbeitern gestellt werden konnte. Dieser versuchte sich loszureißen und weiter zu flüchten, konnte jedoch bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Die entwendete Ware wurde vor Ort beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

