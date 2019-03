Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH Eutin / Eine Verkehrskontrolle in Eutin und die Bilanz

Lübeck (ots)

In der Zeit von 10.30 bis 15.30 Uhr führten insgesamt 14 Polizeibeamte unter Federführung des Polizeirevieres Eutin am Mittwoch (13.03.2019) eine Stationäre Verkehrskontrolle in der Lübecker Landstraße mit Schwerpunkt "Handy und Gurt" durch. In dieser Zeit wurden 200 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 16 Fahrzeugführer bei der verbotswidrigen Benutzung des Handys betroffen, in sieben Fällen mussten Gurtverstöße beanstandet werden.

In einem Fall musste ein Rotlichtverstoß zur Anzeige gebracht werden.

Die betroffenen Verkehrsteilnehmer in Sachen "Rotlicht, Handy und Gurt" müssen damit rechnen, in den nächsten Tagen schmerzhafte Post zu bekommen.

Zwölf Fahrzeugführer hatten darüber hinaus die erforderliche Sicherheitsausrüstung des Fahrzeuges nicht vollständig mitgeführt und kamen mit einem Kontrollbericht davon. Diese Verkehrsteilnehmer bekommen somit Gelegenheit, die Beanstandungen in der vorgegebenen Zeit zu beseitigen und diesen Zustand dann bei der Polizei vorzuweisen.

