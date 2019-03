POL-HL: OH-Eutin : Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand in Eutin

Polizeidirektion Lübeck

Am frühen Donnerstagmorgen (14. März 2019) ist auf dem Gelände eines Autohandels in Eutin ein Mercedes Vito nahezu vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 04:25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in der Lübecker Landstraße in Eutin alarmiert. Ein Passant hatte der Leitstelle mitgeteilt, dass auf dem Gelände eines Autohandels an Ecke zur Industriestraße ein Fahrzeug brennt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen bereits in Flammen stehenden Mercedes Vito fest. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Auch Elemente des angrenzenden Gebäudes wurden leicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und das betroffene Fahrzeug zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung beschlagnahmt. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, die genaue Brandursache ist noch unklar. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Lübecker Landstraße/ Ecke Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04521/ 8010 entgegen.

