Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Sande - Unbekannte warfen Stein in eine Spielothek - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

sande. Zum wiederholten Male warfen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch, 27.11.2019, einen Stein in die vordere Fassade einer Spielothek in der Hauptstraße. Dadurch entstand Sachschaden und die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 0442/684 in Verbindung zu setzen.

