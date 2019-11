Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mülltonnenbrand in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Dienstagmorgen, 26.11.2019, wurden der Polizei gegen 06:00 Uhr in der Friedenstraße beim Rüstringer Stadtpark der Brand von Mülltonnen gemeldet. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

