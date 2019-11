Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall an einer Fußgängerampel in der Friedenstraße. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer passierte trotz Rotlicht die Fußgängerfurt und erfasste dort ein Kind. Das Kind wurde leicht verletzt. Beim Pkw-Fahrer wurde der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

