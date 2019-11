Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Altkleidercontainers in Wilhelmshaven - durch das aufmerksame Beobachten eines Zeugen, konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Außerdem geriet am Dienstagnachmittag, 26.11.2019, in der Zeit von 17:45 - 18:10 Uhr durch das Zünden von Feuerwerkskörpern im Mennhauser Weg ein Altkleidercontainer in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei seine Beobachtungen mit: Er konnte drei, sich auffällig verhaltende, männliche Personen im jugendlichen Alter beobachten, wie diese auch mit Feuerwerkskörpern gezündelt hätten.

Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnten die eingesetzten Beamten schließlich drei Tatverdächtige ermitteln (12, 14 und 15 Jahre), bei denen einer bei einer ersten Befragung das Zündeln mit freiverkäuflichem Kinderfeuerwerk zugab, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

