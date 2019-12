Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Kinderwagen?

Soltau: Ein Ladendieb hatte am Donnerstagnachmittag, 21.11.2019 versucht, mit einem präparierten Kinderwagen Bekleidungsgegenstände im Wert von 1.000 Euro in einem Textilgeschäft in Soltau, Am Alten Stadtgraben, zu entwenden (wir berichteten). Da bisher keine nennenswerten Hinweise zum Täter eingingen hofft die Polizei nun, durch die Veröffentlichung eines Fotos des Kinderwagens den Fall lösen zu können. Hinweise zum letzten Besitzer oder zur Herkunft des Wagens nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

