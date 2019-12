Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht Zeugen: Pkw auf Parkplatz angefahren; Harber: Münzen bei Einbruch entwendet; Soltau: Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.12.2019 Nr. 1

10.12 / Polizei sucht Zeugen: Pkw auf Parkplatz angefahren

Schneverdingen: Auf dem Parkplatz der Buchhandlung "Vielseitig" an der Verdener Straße kam es am Donnerstag, 05.12.2019, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken. Beschädigt wurde ein geparkter, brauner VW Passat am vorderen, linken Stoßfänger. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

09.12 / Münzen bei Einbruch entwendet

Harber: In der Zeit zwischen Mittwoch, 04.12. und Montag, 09.12.2019 hebelten unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses an der Hasenheide auf, drangen ein und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Sammelmünzen.

09.12 / Fahrradfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Soltau: Polizeibeamte leiteten am Montagabend ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen einen Fahrradfahrer ein, der gegen 22.40 Uhr mit 1,75 Promille den Gehweg der Celler Straße in Schlangenlinien befahren hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell