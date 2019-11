Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herold - Gelddiebstahl durch Schrottsammler -

Herold (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der PI Diez von einem Mann aus Herold folgender Sachverhalt angezeigt: Bei ihm seien eben drei Männer gewesen, die sich als Schrottsammler vorgestellt hätten. Man kam in's Gespräch und stellte fest, dass einer der drei Münzsammler - wie auch der Anzeiger - ist. Der Geschädigte zeigte auch Teile seiner Sammlung. Als die drei Männer wieder weg waren wurde festgestellt, dass ein Umschlag mit Bargeld (mehrere Geldscheine) fehlte. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte auf Grund der vorliegenden guten Beschreibungen durch eine Streife der Autobahnpolizei Montabaur das Fahrzeug der Alteisensammler mitsamt der drei Verdächtigen auf der Autobahn in Richtung Koblenz festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch das Bargeld aufgefunden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erfasst, die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an. Weiter wurden noch erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt.

