Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez -Fünf Fälle von Pkw-Einbrüchen -

Diez (ots)

Gleich fünf Fälle, bei denen in Pkw's eingebrochen wurde, sind am Mittwoch (20.11.2019) bei der Polizeiinspektion Diez angezeigt worden. Die Tatzeiten lagen alle in der Nacht von Dienstagabend zum Mittwochmorgen, die Tatorte im östlichen Bereich von Diez: Zuckmayer- (2 mal), Schiefer- und Limburger Straße sowie An der Vogelheck. Diebesgut war nach Einschlagen von Scheiben - in einem Fall blieb es beim Versuch - u. a. Geldbörsen, diverse Dokumente und Ausweise. Die PI Diez bittet Zeugen oder etwaige Hinweisgeber, ihre Beobachtungen telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.

